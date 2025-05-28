افتتاح مركز «برجيل على الشاطئ» في جزيرة السعديات

شهد الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، حفل افتتاح شركة برجيل القابضة الرسمي لمركز «برجيل على الشاطئ» في جزيرة السعديات بأبوظبي في خطوة جديدة ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات.



ويقع المركز في موقع استراتيجي في قلب جزيرة السعديات ما يُتيح له خدمة شرائح واسعة من المجتمع، حيث يأتي بطابع «عيادة برجيل على الشاطئ» التي تقدم تجربة صحية هادئة مستوحاة من الطابع الساحلي للجزيرة في بيئة تراعي رفاهية المرضى وتركّز على راحتهم النفسية والجسدية.



شهد حفل الافتتاح حضور كل من الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا. ويقدّم المركز خدمات طبية متكاملة تشمل طب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، مع التأكيد على التزام برجيل القابضة بنهج شامل في الرعاية الصحية يعزز الصحة النفسية إلى جانب الجسدية.

ويضم المركز ست غرف استشارات مجهّزة بالكامل وخمسة أقسام طبية متخصّصة وغرفة علاج مخصّصة، كما يوفّر خدمات تشخيصية حديثة تشمل التصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وفحوصات الدم داخل المركز ما يتيح للمرضى الحصول على تقييمات دقيقة وسريعة في مكان واحد، حيث تدعم صيدلية المركز المتكاملة هذه التجربة من خلال توفير الأدوية مباشرة بعد الاستشارة. ويستضيف المركز عدداً من الاستشاريين الزائرين من شبكة برجيل الواسعة مع تسهيل عمليات الإحالة إلى مدينة برجيل الطبية للحالات التي تتطلب تدخلات أكثر تخصصاً.