مركز إعادة التأهيل في«شخبوط الطبية» يحصل على اعتماد «كارف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اليوم عن حصول مركز إعادة التأهيل في المستشفى على اعتماد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «كارف»، وهي جهة مستقلة غير ربحية متخصصة في مجال الصحة والخدمات الإنسانية.يعتبر اعتماد لجنة «كارف» معياراً عالمياً مرموقاً للتميز في قطاعي الصحة والخدمات الإنسانية، ويُعدُّ الحصول عليه تأكيداً على التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتطبيق أرقى المعايير العالمية، حيث نال مركز إعادة التأهيل هذا الاعتماد تقديراً لرعايته المتقدمة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

ويُوفر مركز إعادة التأهيل التابع للمستشفى مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية للمرضى المنوّمين ومرضى العيادات الخارجية، وقد صُممت هذه الخدمات بعناية فائقة لاستعادة القدرات الوظيفية وتعزيز الصحة العامة للأشخاص الذين يعانون من تحديات جسدية أو إعاقات تمسّ مختلف أجهزة الجسم، كالجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي العضلي. ويتخطى المركز الأساليب العلاجية التقليدية، حيث يقدم برامج متخصّصة مُصمّمة بدقة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مريض.

كما يؤكد هذا الاعتماد على التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمعايير «كارف» في مختلف المجالات الحيوية، والتي تشمل جودة الرعاية المقدمة، والإجراءات الصارمة لسلامة المرضى، وتوفير برامج إعادة التأهيل مُصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مريض، بالإضافة إلى الالتزام الراسخ بالرعاية المتمركزة حول المريض.

كما سلّط اعتماد «كارف» الضوء على الخبرات المتميزة وروح العمل الجماعي للكادر الطبي في مركز إعادة التأهيل في المستشفى، والذي يضم نخبة من المتخصصين المؤهلين في مجال إعادة التأهيل، والعلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة. ويعمل الكادر الطبي وفق نهج تعاوني لتقديم خطط علاج شاملة، ورعاية متخصّصة تلبي الاحتياجات المختلفة للمرضى. ويُعد تقديم ما يزيد على 75 ألف جلسة علاجية للمرضى المنوّمين، إلى جانب أكثر من 45 ألف زيارة لمرضى العيادات الخارجية خلال عام 2024 دليلاً قاطعاً على الانتشار الواسع لخدمات المستشفى وأثرها الملموس على المرضى.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن حصول مركز إعادة التأهيل على اعتماد لجنة كارف يمثل علامة فارقة أخرى في مسيرة تحقيق مهمة المستشفى والتزامها الراسخ بتوفير رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى».

وأضاف الدكتور الكعبي: «نُعبّر عن فخرنا بإنجازات الكادر الطبي لمركز إعادة التأهيل وجهودهم في تعزيز القدرات الوظيفية وتحسين جودة حياة المرضى الذين وضعوا ثقتهم في رعايتنا الصحية، ونؤكد أن اعتماد لجنة كارف سيساهم في تعزيز ثقة المرضى وعائلاتهم بخدمات إعادة التأهيل في المستشفى».

من جانبه، قال تيرانس كارولان، المدير الإداري لخدمات إعادة التأهيل الطبي والشيخوخة في لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «كارف»‏: «يُشير اعتمادنا لمركز إعادة التأهيل في مدينة شخبوط الطبية إلى التزامهم المستمر بتقديم برامج متميزة في إعادة التأهيل للمرضى المنوّمين ومرضى العيادات الخارجية. ويعكس هذا الاعتماد الأول من كارف حرصاً على التحسين المستمر، وتوفير رعاية تتمركز حول المريض، وتحسين حياة المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتماد المرموق من لجنة «كارف» يضاف إلى مجموعة أخرى من الجوائز المتميزة التي حصلت عليها مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومنها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI، واعتماد مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض ANCC، كما أنه يسهم في تعزيز مكانة المستشفى كوجهة رائدة في الرعاية الصحية، والتميز السريري، والابتكار، والعافية الشاملة للمرضى.