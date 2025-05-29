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الهلال الأحمر يكرّم الفائزين بجائزة «عون للخدمة المجتمعية»

الهلال الأحمر يكرّم الفائزين بجائزة «عون للخدمة المجتمعية»
29 مايو 2025 15:20

كرّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤسسات التعليمية الفائزة بجائزة «عون للخدمة المجتمعية» في دورتها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024-2025، خلال حفل أقيم بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور سعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام للهيئة وعدد من المسؤولين، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية أهمية دور الشباب في نهضة المجتمعات، مشيراً إلى جهود الهيئة في ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري لدى الطلبة، وتحفيزهم على المبادرة والعطاء المجتمعي.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والمنافسة بين الطلبة وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة الهلال الطلابي، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت تميزاً ملحوظاً في نوعية المشاركات والمبادرات، التي استهدفت دعم فئات مجتمعية مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة 331 مدرسة، و6 جامعات، و6 مراكز لأصحاب الهمم، وبلغ عدد الطلبة في فريق الهلال الطلابي 83,637 طالباً، نفذوا 342 مبادرة تطوعية بإجمالي 250,911 ساعة تطوع.
شمل التكريم 24 مؤسسة تعليمية متميزة على مستوى الدولة، منها جامعة دبي، وجامعة عجمان، وجامعة الخليج الطبية، إضافة إلى مراكز رعاية وتأهيل ومؤسسات تعليمية من مختلف المراحل، وروضات، ومدارس للبنين والبنات.
وجرى تكريم فئات متميزة ضمن محاور الجائزة، منها الطالب المبتكر، وبطل المجتمع التطوعي، وولي الأمر المتميز، ومنسق التطوع في المدرسة.

المصدر: وام
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
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