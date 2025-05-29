هبة أبو بكر بطلة لتحدي القراءة العربي في فلسطين

توَّج تحدي القراءة العربي الطالبة هبة محمود حسين أبو بكر بطلة لدورته التاسعة على مستوى دولة فلسطين بعد تصفيات شهدت مشاركة فلسطينية قياسية بـ688732 طالباً وطالبة مثلوا 1675مدرسة تحت إشراف 4509 مشرفين ومشرفات.

وجرى تتويج الطالبة هبة محمود حسين أبو بكر من الصف السادس في مدرسة بنات أحفاد منيب المصري الأساسية التابعة لمديرية جنين، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، الذي جرى في مدينة رام الله، بحضور الدكتور نافع عساف وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والمهندس سائد أرزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، والدكتور صادق الخضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية، ومجموعة من المدراء العامين في وزارة التربية والتعليم العالي، والمدراء العامين لمديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، ومشاركة الطالبة سلسبيل حسن صوالحة الفائزة بلقب بطلة تحدي العربي 2024، إضافة إلى حشد من المهتمين بالشأن الثقافي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وجرى خلال الحفل أيضاً الإعلان عن فوز رنا فريد سلمي من مديرية الخليل بلقب «المشرفة المتميزة»، ومدرسة بنات العطارة الثانوية من مديرية قباطية - العطارة بلقب «المدرسة المتميزة»، وفوز الطالبة حلا عبدالله صلاح الدين من الصف السابع في مدرسة بنات حزما الأساسية التابعة لمنطقة ضواحي القدس بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم من بين 360 طالباً وطالبة.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة فلسطين عشرة طلاب وطالبات، وهم إضافة إلى الطالبة هبة محمود حسين أبو بكر بطلة التحدي..ماريا إبراهيم محسن الخالدي من الصف الثاني في مدرسة طلائع البشر الأساسية المختلطة التابعة لمديرية نابلس، وجنى وصفي محمود النواجعة من الصف العاشر في مدرسة بنات رقعة الثانوية (يطا)، وتاليا أنس قفيشة من الصف الثاني في مدرسة غرناطة الأساسية للبنات (الخليل)، ومحمد أنور محمد عكاشة من الصف العاشر في مدرسة غزة الثانوية 23 (غزة)، وراما محمد خالد ثوابتة من الصف التاسع في مدرسة الفجر الأساسية المختلطة (بيت لحم)، وعمر عبد الخالق جمال أبو ناعمة من الصف الرابع في مدرسة علماء الغد الإسلامية (القدس)، وبيان خليل عمرو من الصف الثاني عشر في مدرسة بنات دورا الثانوية (جنوب الخليل)، وإبراهيم محمود يونس دراغمة من الصف السابع في مدرسة النجاح الخاصة (طوباس)، وعبد الرحمن إيهاب أحمد حمدان من الصف الثاني عشر في المعهد العربي (القدس). رصيد حافل وقال الدكتور نافع عساف: «إن طلاب وطالبات فلسطين، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، استطاعوا تحقيق إنجاز جديد في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، يضاف إلى رصيدهم الحافل في المشاركة المتميزة في التظاهرة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، منذ إطلاقها في العام 2015، ونشعر بالفخر ونحن نرى تسابق 688732 طالباً وطالبة على القراءة والتحصيل المعرفي وتطوير الإمكانات الشخصية من أجل الفوز بلقب هذه المبادرة الملهمة على المستوى الوطني، والصعود إلى التصفيات النهائية في دبي بطموح كبير لتشريف فلسطين ونيل المركز الأول، رغم المنافسة الشديدة من أبطال الدول المشاركة في تحدي القراءة العربي 2025».

وأضاف: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات التي عودتنا على إطلاق مبادرات معرفية كبرى تعنى بالارتقاء بالمستوى الثقافي لأجيالنا الصاعدة وصون اللغة العربية، وإلى مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي تنظم تحدي القراءة العربي بكفاءة واقتدار، ووفق منهجية عمل واضحة تعتمد الدقة والموضوعية».

وهنّأ الدكتور نافع عساف أبطال الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة فلسطين، مثمّناً الجهود التي بذلها أولياء أمور الطلبة في تشجيع أبنائهم وتسهيل مشاركتهم في التصفيات، كما شكر جميع الجهات التي لعبت دوراً مهماً في نجاح المنافسات على المستوى الوطني. من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إن المشاركة غير المسبوقة لطلبة فلسطين في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي تكشف عن مدى الاهتمام الرسمي والمجتمعي بترسيخ القراءة عادة يومية في حياة الأجيال الصاعدة، ونجاح المنظومة التعليمية الفلسطينية في نشر ثقافة القراءة وأولوية تطوير الذات لدى الطلاب والطالبات، مشيراً إلى المستويات المتميزة التي أظهرها المشاركون طوال تصفيات الدورة التاسعة، وشغفهم الكبير بالتفوق وانتزاع المركز الأول على مستوى فلسطين وتمثيلها خلال المرحلة النهائية في دبي.

وثمن هذه المشاركة القياسية لطلبة دولة فلسطين الشقيقة في تصفيات الدورة التاسعة بـ688732 طالباً وطالبة بارتفاع نسبته نحو 589% عن الدورة الأولى التي شهدت مشاركة 100 ألف طالب وطالبة، وهذا دليل على فعالية الاستراتيجيات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسعيها الدائم إلى تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في تحدي القراءة العربي، وهو ما أثمر عن إنجازات لافتة آخرها فوز الطالبة سلسبيل حسن صوالحة بلقب بطلة تحدي العربي 2024، وقبل ذلك نيل الطالبة عفاف الشريف لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية».

وتوجّه الدكتور فوزان الخالدي بالتهنئة إلى أبطال فئات تحدي القراءة العربي على مستوى دولة فلسطين، وذويهم وجميع الكوادر التعليمية في مدارس فلسطين، مقدماً الشكر لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية وجميع المساهمين في تنظيم التصفيات.

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

ويسعى تحدي القراءة العربي إلى تطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.