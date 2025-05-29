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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ34 في كلية القيادة والأركان المشتركة

حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ34 في كلية القيادة والأركان المشتركة
29 مايو 2025 18:27

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تخريج دورة القيادة والأركان 34 المشتركة، والذي أُقيم برعاية سموّه أمس (الخميس) في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي.حضر الحفل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى جانب الملحقين العسكريين للدول المشاركة.
وألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «نعتز ونفتخر بالدور الوطني الذي نؤديه في هذه المؤسسة الرائدة التي لم تكن يوماً صرحاً أكاديمياً بل منصة لتشكيل العقول وغرس المعرفة والمفاهيم وبناء القادة».
وهنّأ قائد كلية القيادة والأركان المشتركة الخريجين على اجتيازهم هذا البرنامج التأهيلي المتقدم، بما يعكسه من مدى جاهزيتهم لتولي المهام القيادية المستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية في إعداد الكفاءات العسكرية القادرة على مواكبة المتغيرات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
عقب ذلك، تم توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم المتفوقين، حيث قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم الجوائز للخريجين الأوائل، مهنئاً إياهم على تميزهم، وراجياً لهم مزيداً من التوفيق.
وفي ختام الحفل، اُلتقطت الصور التذكارية لسموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الخريجين وقيادات الكلية، حيث عبّر سموه عن تقديره لجهود وإسهامات كلية القيادة والأركان المشتركة، وفخره واعتزازه بكفاءة أبناء الوطن، مشيداً بمستوى التأهيل والتدريب الذي تحققه المؤسسات التعليمية العسكرية في دولة الإمارات.

 

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