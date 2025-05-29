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علوم الدار

محمد الشرقي: بناء الإنسان وتمكينه بالأدوات المعرفية

محمد الشرقي خلال تسليم الشهادات للخريجين (وام)
30 مايو 2025 01:01

الفجيرة (وام)

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عام المجتمع
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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 244 خرّيجاً وخرّيجة من جامعة الفجيرة، «دفعة عام المجتمع»، الذي أقيم على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية المحوري في بناء الإنسان، وتمكينه بالأدوات المعرفية التي تسهم في دعم مسيرة النهضة والتطور في إمارة الفجيرة.
وأشار سموّه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلّبات تطوير منظومة التعليم في الإمارة، وضمان تحقيقها معايير التنافسية والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.
وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات العلمية، متمنياً لهم التوفيق، وداعياً إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة، والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

محمد الشرقي
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