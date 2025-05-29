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«الاتحاد» تستقبل وفداً من كبار ممثلي وسائل الإعلام الصينية

حمد الكعبي يهدي تشاو ليانغ نسخة من العدد الأول من صحيفة «الاتحاد»
30 مايو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 
قام تشاو ليانغ، نائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، بزيارة إلى صحيفة «الاتحاد»، يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار ممثلي وسائل الإعلام الصينية.
وخلال الزيارة، استقبل الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، الوفد الزائر، حيث سلط تشاو الضوء على الدور المتنامي للإعلام في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والصين، مشيداً بدور «الاتحاد» الريادي والمؤثر.

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ورحب الدكتور الكعبي بالوفد الصيني، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون الثنائي في قطاع الإعلام، فيما ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل الخبرات، والمبادرات الإعلامية المشتركة، والابتكار في الصحافة الرقمية.
واتفق الطرفان على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في تعزيز الفهم المشترك وتطوير العلاقات الثقافية والاستراتيجية بين البلدين.

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حمد الكعبي
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