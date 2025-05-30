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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
30 مايو 2025 08:47

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 21.2 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.2 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today is 21.2°C in Barakah 2 (Al Dhafra Region) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/I57B9I3MOp

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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