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انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
30 مايو 2025 17:35

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وحركتها، شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 03:45، والجزر الأول عند الساعة 10:23، والجزر الثاني عند الساعة 21:22.
 في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 00:24، والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي  40 28 70 20
دبي 43 27 75 25
الشارقة 42 28 70 20
عجمان 39 28 75 30
أم القيوين 40 25 70 20
رأس الخيمة 42 25 60 20
الفجيرة 46 29 60 15
العـين 46 26 60 10
ليوا 44 25 40 15
الرويس 41 25 75 40
السلع 44 27 60 30
دلـمـا 39 28 70 55
طنب الكبرى / الصغرى 37 29 75 60
أبو موسى 37 29 75 60.

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المصدر: وام
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