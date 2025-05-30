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سيف بن زايد: بنهج التمكين تألقت كفاءات الإمارات عالمياً

سيف بن زايد: بنهج التمكين تألقت كفاءات الإمارات عالمياً
31 مايو 2025 00:17

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شيخة ناصر النويس بانتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بنهج التمكين، تألقت كفاءات الإمارات عالمياً».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «نهنئ ابنة الإمارات شيخة ناصر النويس بانتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026–2029، كأول امرأةٍ تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة».
وأكد سموه أن هذا الإنجاز «يترجم الحضور الريادي للمرأة الإماراتية، ويعكس عمق رؤية القيادة الحكيمة، حين غرست في أبناء الوطن الثقة، وأطلقت فيهم الطموح، ليواصلوا بكفاءةٍ وتميّز رفع راية الإمارات في سماء المحافل الدولية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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