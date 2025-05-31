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مكتب شؤون حجاج الإمارات يبدأ التشغيل التجريبي لمخيمات مشعري منى وعرفات

مكتب شؤون حجاج الإمارات يعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات
31 مايو 2025 12:54

أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100%، استعدادًا لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الحالي. 
وأكد المكتب أن أعمال التجهيز شملت توفير كافة متطلبات الراحة والسلامة للحجاج الذين يبلغ عددهم 6228 شخصاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يسهم في توفير رحلة حج ميسّرة وآمنة لحجاج الدولة.
وشملت التحسينات الميدانية لهذا العام بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، بالإضافة إلى تخصيص مصليات في كافة مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، بالإضافة إلى تجهيز كافة المخيمات بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس. 

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون الحجاج أنهى جميع التجهيزات في المخيمات بوقت قياسي، حرصًا على توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك، حيث حرص المكتب هذا العام على رفع كفاءة المرافق والخدمات، لضمان تأدية حجاج الدولة المناسك بطمأنينة ويسر.

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وأضاف معاليه: "نثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونعمل ضمن خطة متكاملة، تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسلامة".
ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة وسلامة حجاج دولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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