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الشارقة: الفرق تتعامل مع حريق بميناء الحمرية دون إصابات بشرية

الشارقة: الفرق تتعامل مع حريق بميناء الحمرية دون إصابات بشرية
31 مايو 2025 23:52

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والفرق الوطنية جهودها المكثفة لتنفيذ عمليات الإخماد للسيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في مواد سريعة الاشتعال بميناء الحمرية، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، وذلك ضمن استجابة ميدانية سريعة متكاملة، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية.
تشارك في جهود الإسناد فرق من الدفاع المدني في إمارات الدولة، إلى جانب وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والطيران المشترك، وبلديات مدينة الشارقة والحمرية، في إطار منظومة استجابة موحّدة تهدف إلى احتواء الحريق، والتعامل معه وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

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وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات بشرية، مشيرا إلى  استمرار عمليات الإخماد، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح والممتلكات.
ونوه إلى أن الفرق المختصة تواصل جهودها لمكافحة الحريق باستخدام أحدث المعدات، واتباع أعلى معايير الاستجابة، ودعا إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة محذراً من تداول الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

المصدر: وام
الشارقة
ميناء الحمرية
حريق
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