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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
1 يونيو 2025 14:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى تيوميالفانو فاليتو سواليفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى تيوميالفانو فاليتو سواليفي الثاني.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيامي ناومي ماتافا، رئيسة وزراء دولة ساموا المستقلة.

 

المصدر: وام
ساموا
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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