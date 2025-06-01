شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسب

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسب، خلال زيارة رسمية للعاصمة ساو تومي.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل معالي أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسب معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يدعم التنمية والازدهار في البلدين والشعبين الصديقين.