حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة الطاقة ويطلع على سير العمل بالمشاريع الاستراتيجية بمنطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفدًا من دائرة الطاقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان، رئيس الدائرة، وذلك في إطار تعزيز جهود تطوير خدمات الطاقة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الظفرة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة في المنطقة، بما يشمل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، ودورها في توفير بيئة تنموية متكاملة تُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان المنطقة وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية، وذلك في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشاد سموه بجهود دائرة الطاقة ومساهمات العاملين في القطاع، مثمنًا دورهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

من جانبهم، أعرب وفد دائرة الطاقة عن بالغ تقديرهم لدعم سموه المتواصل، مؤكدين التزامهم التام بتنفيذ التوجيهات السامية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في خدمة المجتمع وصون استدامته وشددوا على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والمبادرات الاجتماعية في منطقة الظفرة، وفي إمارة أبوظبي بشكل عام.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.