الدرعي: ندوة الحج الكبرى منصة لتناغم الرؤى والأفكار

حضر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج أعمال ندوة الحج الكبرى التي نظّمتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي.

وأشاد معالي الدرعي بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطوير شؤون الحج والعمرة، مؤكدا أن ندوة الحج الكبرى التي تنظم في المملكة سنويًا هي منصة تواصل لتناغم الرؤى والأفكار بين الدول والبعثات الرسمية للحج، ومعزز لصناعة مبادرات مبتكرة تساهم في ارتقاء خدمات الحجاج وفق أفضل الممارسات التي تواكب متغيرات الحياة وتطورات العصر، موضحا أن ما تنتجه هذه الندوة من توصيات وقرارات من أصحاب الخبرة والدراية تعد مصدرا تستفيد منه جميع الدول في برامجها الخاصة بشؤون الحج.

وأكد معاليه على ارتقاء التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات انطلاقا من العلاقات الراسخة بين القيادتين والشعبين الشقيقين القائمة على وحدة المصير المشترك.

تضمنت الندوة عددا من الجلسات العلمية والمحاور التخصصية التي ركزت على تطوير منظومة الحج وتوظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج.