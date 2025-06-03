سيف بن زايد يطلع على عدد من مبادرات وتشريعات مجلس جودة الحياة الرقمية

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، على عددٍ من المبادرات والتشريعات التي تعزز الحماية للمستخدمين في العالم الرقمي، استكمالاً لمتابعة مبادرات مجلس جودة الحياة الرقمية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية.

واستعرض، خلال الاجتماع، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للإعلام في تعزيز المحتوى الإعلامي الإيجابي، ومساهماته الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي، بما يعكس مكانة الدولة في تطوير بيئة إعلامية مسؤولة ومؤثرة.

وأكد الحضور مواصلة الجهود والعمل من أجل بناء فضاء رقمي آمن يحترم القيم ويعزز الوعي، وذلك بما يتماشى مع نهج القيادة الرشيدة في صون كرامة الإنسان وحماية المجتمع، وترسيخ حضور الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.

حضر اللقاء، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، والمهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.