وزارة الصحة والجهات الصحية تطلق حملة للحجاج بمطارات الدولة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية، حملة صحية متكاملة لمرافقة الحجاج داخل مطارات الدولة، ضمن الحملة الوطنية التوعوية الموحدة تحت شعار "حج صحي وآمن".

وشملت الحملة مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار زايد الدولي، حيث تم تخصيص فرق طبية وتثقيفية في صالات المغادرة لتقديم الدعم الطبي والفحوصات المجانية والإرشادات الوقائية للحجاج قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

وتشمل الخدمات المقدمة ضمن الحملة، التأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة لحمايتهم من عدوى الأمراض، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية بما يشمل قياس ضغط الدم ومستويات السكر، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، بالإضافة إلى توفير الإرشادات الطبية لتجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، ودعم الفرق الطبية المرافقة لحملات الحج بالأدوية والاستشارات الطبية، وتوزيع الكتيبات الإرشادية التوعوية وبث مقاطع فيديو توجيهية عبر المنصات الرقمية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن صحة وسلامة الحجاج تمثل أولوية وطنية ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، والتفاعل مع الفرق الطبية في حال وجود أي استفسارات أو أعراض، متمنيةً لهم حجاً مبروراً وسفراً آمناً وعودة سالمة إلى أرض الدولة.