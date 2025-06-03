الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة خليفة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلابها

جامعة خليفة تحتفي بخريج دفعة جديدة من طلابها
3 يونيو 2025 15:27

تحتفي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإنجازات الأكاديمية لنحو 1112 طالبا وطالبة من خريجي برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك خلال حفل تخريج دفعة عام 2025، الذي يقام على مدار يومي 11 و12 يونيو الجاري في أبوظبي.

 

 وبالتزامن مع "عام المجتمع 2025"، يشمل الحفل خريجين من مجموعة واسعة من التخصصات، حيث يتخرج 725 طالبا وطالبة من برامج البكالوريوس، و193 من الماجستير، و163 من الدكتوراه، إلى جانب 31 خريجا من برنامج الدكتور في الطب، ليبلغ العدد الإجمالي 1112 خريجا وخريجة.

 

 ويمثل هذا العام محطة مهمة لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة، إذ يشهد عددا قياسيا من الخريجين الذين يسهمون في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير تقنيات الرعاية الصحية.

 

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة

 كما يحتفي الحفل بالدفعة المتميزة من خريجي برنامج الهندسة النووية الرائد، وهو الأول من نوعه في الدولة، والذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.

 

ويعكس حفل التخرج هذا العام التوسع المستمر للجامعة في التخصصات المستقبلية الحيوية، حيث تواصل جامعة خليفة تأهيل الجيل القادم من الكفاءات الوطنية القادرة على ريادة مجالات التكنولوجيا الناشئة، لا سيّما بعد إطلاق برنامج البكالوريوس في الروبوتات والذكاء الاصطناعي مؤخرا.

المصدر: وام
جامعة خليفة
تخريج دفعة
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©