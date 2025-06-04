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علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من قيادة الحرس الوطني

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من قيادة الحرس الوطني
4 يونيو 2025 12:46

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من قيادة الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني.


وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحرس الوطني المتواصلة في دعم الأمن الوطني، وحفظ الاستقرار، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. 

وأكد سموه أهمية مواصلة دعم الجهات الأمنية المختلفة، بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن الوطني، ويحافظ على مكتسبات الوطن، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به الحرس الوطني في صون الاستقرار وحماية المجتمع.

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كما أشار سموه إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الدائم على ترسيخ دعائم الأمن والأمان في الدولة.

من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على ما يحظى به الحرس الوطني من دعم واهتمام، مؤكداً استمرار العمل على تطوير القدرات، ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزّز من كفاءة أداء الحرس الوطني في المهام المختلفة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
أبوظبي
حمدان بن زايد
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