«مليحة الوطني» يسجِّل 100 نوع من الكائنات الحية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن متنزه مليحة الوطني، الواقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، نتائج رصد بيئي شامل وثّق أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية، في بيئتها الصحراوية المحمية، تتضمن أكثر من 20 نوعاً من الطيور، وأكثر من 10 أنواع من الزواحف، و11 نوعاً من الثدييات، و39 نوعاً من الحشرات والعناكب، وأكثر من 20 نوعاً من النباتات المحلية، ما يعزّز من مكانة المتنزه كأحد أغنى البيئات الطبيعية وأكثرها تنوعاً في شبه الجزيرة العربية.



ويُعد «مليحة الوطني»، الذي يمتد على مساحة 34.2 كيلومتر مربع وتديره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجهة بيئية وسياحية وثقافية متكاملة تجمع بين التراث الطبيعي والأنشطة التعليمية والسياحية، وأُنشئ بموجب مرسوم أميري ليكون نموذجاً مستداماً للحفاظ على البيئة وتعزيز السياحة البيئية، حيث يضم حفريات نادرة، وقطعاً أثرية تعود إلى آلاف السنين، وأنظمة بيئية متكاملة تعكس ثراء طبيعة الشارقة وتنوعها البيولوجي الفريد. وتؤكد هذه الاكتشافات البيئية دور المتنزه كمحور أساسي في استراتيجية الشارقة طويلة المدى في مجالات الحفاظ على الطبيعة، والسياحة البيئية كركائز للتنمية المستدامة.

وأظهرت النتائج توثيق أكثر من 20 نوعاً من النباتات الصحراوية المحلية، التي تلعب دوراً محورياً في استقرار النظام البيئي وتعزيز مرونة المشهد الصحراوي في المنطقة، حيث تطوّرت هذه النباتات، وعزّزت قدرتها على مقاومة الظروف الصحراوية القاسية وشديدة الجفاف، وتضم هذه الأنواع شجرة الغاف Prosopis cineraria، والأكاسيا المظلية Vachellia tortilis، وتفاح سدوم Calotropis procera، إلى جانب نباتات أخرى مثل الحلفاء والأرطى، التي تُسهم في تثبيت التربة، وتنظيم الرطوبة، وتوفير موائل طبيعية موسمية للكائنات الأخرى.

ويحتضن المتنزه أكثر من 11 نوعاً من الثدييات المتكيفة مع بيئة الصحراء، من أبرزها الثعلب العربي الأحمر Vulpes vulpes arabica، وغزال الريم العربي Gazella marica. كما يضم أكثر من 10 أنواع من الزواحف، منها سحلية السقنقور أو سمكة الرمال Scincus scincus، وأفعى القرن العربية Cerastes gasperettii. وتوفر بيئة مليحة الطبيعية ملاذاً لأكثر من 20 نوعاً من الطيور، من بينها عقاب بونيلي Aquila fasciata، وطائر التُمير العربي أو عصفور الشمس العربي Cinnyris hellmayri، وصقر العوسق Falco tinnunculus، إضافة إلى الطيور المهاجرة التي تمر عبر المنطقة خلال مواسم التنقل السنوية.

ورصد المتنزه وجود 39 نوعاً من الحشرات والعناكب، التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال التلقيح، وتحسين جودة التربة، والحد من الآفات، كما تشكّل أساساً لعدد من السلاسل الغذائية الطبيعية داخل المتنزه، وتضم هذه الكائنات نحلة النجار Xylocopa ctenoxylocopa، والعقرب العربي ذا الذيل السمين أو العقرب الأسود Androctonus crassicauda، وفراشة البانسي الزرقاء Junonia orithya، بالإضافة إلى أنواع أقل شهرة مثل نمل الأسد، وسرعوف الأرض، والعنكبوت الجمل.

ويوفّر «مليحة الوطني» للزوار باقة واسعة من الأنشطة التي تجمع بين التعلم والاستكشاف، وتشمل جولات في المسارات الطبيعية، ورحلات بين الحفريات والنباتات، ومراقبة الحياة البرية، وجلسات مراقبة النجوم الليلية. وتأتي هذه البرامج في إطار رؤية المتنزه لتعزيز الوعي البيئي، ودعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات على المدة الطويل.

وقال عمر جاسم آل علي، مدير مليحة والمشاريع الاستراتيجية: ما يجعل مليحة استثنائية هو قدرتها على الجمع بين الأهمية البيئية والقيمة الاقتصادية، فالتنوع البيولوجي في هذه المنطقة يُعد رأسمال طبيعياً يدعم السياحة، ويوفّر فرص عمل مستدامة تستند إلى جهود الحفاظ على الطبيعة، ويعزّز مكانة الشارقة كوجهة إقليمية رائدة في التنمية المستدامة، وتشكل حماية هذه الأنواع والتعريف بها مسؤولية بيئية واستراتيجية اقتصادية.

وعلى مدار العام، يستقبل المتنزه الزوار من الباحثين والطلبة ومحبي الطبيعة والسياح والمسافرين، ليكتشفوا كنوز التنوع الطبيعي في مليحة بالمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويواصل متنزه مليحة الوطني، الذي يفتح أبوابه على مدار العام، أداء دوره كمقصد بيئي وتعليمي وسياحي فريد، حيث يشكّل وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والباحثين والطلبة والسياح الراغبين في التعرّف عن قرب على أسرار التنوع البيولوجي في قلب صحراء مليحة، واكتشاف ثراء الحياة البرية والنباتية التي تحتضنها هذه البيئة الاستثنائية. ويمكن للراغبين في زيارته الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للمتنزه: mleihanationalpark.com.