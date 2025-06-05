«جامعة دبي» تنظم اليوم الطلابي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE

دبي (الاتحاد)

استضافت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية، المؤتمر والمعرض التاسع عشر ليوم الطالب، والذي نظمته كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وجمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين فرع الإمارات بمشاركة أكثر من 350 طالباً وطالبة يمثلون 19 من الجامعات الحكومية والخاصة، وتم خلاله عرض 101 مشروع مبتكر ومشروع تخرج متميز، وحضور عدد من القيادات الأكاديمية وعمداء كليات الهندسة في جامعات الدولة.

ورحب الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة والرئيس الفخري لجمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية «فرع الإمارات» بالمشاركين في المؤتمر والمعرض المصاحب له في رحاب الجامعة، مشيراً إلى أن هذا المستوى من الابتكار يعكس توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتكنولوجيا، ويعزز مكانة الإمارات في ميادين العلم والابتكار، ويتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة عالمياً.

وأكد أن القطاع الاكاديمي في حاجة لمثل هذه الفعاليات لتنمية قدرات ومهارات الطلبة خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة، باعتبار أن وظائف المستقبل تتطلب هذه المهارات.

وأشار الأستاذ الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية، ورئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE- فرع الإمارات، إلى أن الجامعة شريك استراتيجي مهم، وتدعم وتحتضن مقر المعهد بين جنباتها.

ولفت إلى أن المعهد يضم أكثر من ألفي عضو نشط على مستوى الدولة، كما يضم في أقسامه 9 جمعيات علمية، ويركز على تنظيم الفعاليات والأحداث وورش العمل والمؤتمرات الدولية على المستويين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى تنظيم «محاضرات الأساتذة المتميزين» على مستوى العالم، ويأتي تنظيم يوم الطالب سنوياً في هذا الإطار.

وأوضح الأستاذ الدكتور واثق منصور عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي أن المشاريع المشاركة وعددها 101 مشروع مبتكر ضمت ستة أنواع من الاعمال الابتكارية والمبادرات الطلابية التي تحاول أن تحقق شعار «صنع في الإمارات».