هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام بعيد الأضحى

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والحكام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ نائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، وعساكم من عواده».