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علوم الدار

حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك

حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك
5 يونيو 2025 22:19

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعربوا فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وبعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

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