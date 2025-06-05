«إقامة دبي» تطلق مبادرة بيئية للأطفال

دبي (وام)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، مبادرة توعوية موجهة للأطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وغرس مفاهيم الاستدامة في نفوس الأجيال الناشئة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

واستضافت مكتبة المنخول العامة فعاليات المبادرة التي نُفذت بأسلوب إبداعي مبسّط، يجمع بين التعليم والتسلية، من خلال أنشطة تفاعلية وتوزيع هدايا صديقة للبيئة، وبمشاركة الشخصيتين الكرتونيتين المحببتين «سالم» و«سلامة»، بهدف ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأطفال.

وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان علي البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل، أن هذه المبادرة تنسجم مع قناعة «إقامة دبي» بأن صناعة المستقبل تبدأ من وعي الطفل، مشدداً على أهمية الاستثمار في المعرفة البيئية، وربطها بالهوية الثقافية والوطنية.