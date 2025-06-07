الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل سفير دولة قطر

حاكم أم القيوين يستقبل سفير دولة قطر
7 يونيو 2025 14:09

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.
وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع السفير القطري، الذي دعا المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

أخبار ذات صلة
بعثة منتخبنا تُغادر إلى بيشكيك
بوجاتشار بطل المرحلة الأولى من «دوفينيه للدراجات»
المصدر: وام
قطر
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين
9 يونيو 2025
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
9 يونيو 2025
الشرطة الكولومبية تطوق مسرح محاولة اغتيال السناتور أوريبي
الأخبار العالمية
الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله
9 يونيو 2025
حجاج يحتمون من الشمس بمظلات أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة
الترفيه
الحج لن يعود في موسم الصيف إلا بعد 25 عامًا
اليوم 23:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©