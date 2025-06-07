حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صباح اليوم، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اللذين أعربا عن خالص تهانيهما وتبريكاتهما لصاحب السمو حاكم أم القيوين، راجيين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء البنوك والشركات والمصانع العاملة بالدولة، الذين ابتهلوا إلى الله تعالى أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.