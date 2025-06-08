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علوم الدار

حكماء المسلمين" يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

حكماء المسلمين" يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
8 يونيو 2025 16:03

هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

 

وأشاد المجلس في بيان أصدره اليوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير منظومة الحج بشكل مستدام، من خلال تسخير الإمكانات وتوفير التسهيلات الشاملة، بما يضمن راحة الحجاج وأداء المناسك بأمن ويسر.

 

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وأعرب المجلس عن تقديره لاستضافة المملكة لأكثر من مليون وستمائة ألف حاج هذا العام، في ظل تنظيم متميز وتسخير كافة الإمكانات لضمان أداء مناسك الحج بأمن وسلام، مثمنًا جهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية الحجاج وإرشادهم وتيسير أداء المناسك بانسيابية تامة.

المصدر: وام
موسم الحج
السعودية
مجلس حكماء المسلمين
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