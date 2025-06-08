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رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون
8 يونيو 2025 21:59

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا وسبل دعمها وتنميتها، بما يخدم أولويات التنمية، ويعود بالخير والنماء على الجميع.
كما هنأ فخامة جواو مانويل لورينسو صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الأفريقية إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع، ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل. 
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
جواو مانويل لورينسو
أنغولا
اتصال هاتفي
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