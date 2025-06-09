الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يشيد بتصنيف شرطة دبي الأولى كأقوى علامة شرطية في العالم

حمدان بن محمد يشيد بتصنيف شرطة دبي الأولى كأقوى علامة شرطية في العالم
9 يونيو 2025 20:08

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتصنيف شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في فبراير من العام 1968، أصدر الشيخ راشد بن سعيد مرسوماً بتعيين محمد بن راشد قائداً عاماً للشرطة والأمن العام في دبي… كانت الإمكانيات بسيطة.. لكن كانت الإرادة حديدية.. والطموحات عالمية».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «اليوم، أصدرت مؤسسة "براند فاينانس" في لندن تقريرها السنوي لمؤشر المدن العالمية ومؤشر القوة الناعمة.. تصدرت شرطة دبي لتكون الأولى عالمياً كأقوى علامة شرطية في العالم. وذلك وفق معايير مثل معاملة الجميع بعدالة .. ومعايير الالتزام والنزاهة.. وضمان السلامة والأمن.. ومعايير الإخلاص والسلوكيات والشفافية والمهنية». 
وأوضح سموه «نهنئ كادرنا الشرطي والأمني عبر كافة أجيالهم على هذا الإنجاز الذي تم خلال 57 عاماً.. ونقول لهم.. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها.. ثقتنا بهم كبيرة ومتجددة والقادم أفضل وأعظم بإذن الله لدبي في كافة قطاعاتها».

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» أقوى علامة شرطية في العالم
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
شرطة دبي
القوة الناعمة
علامة شرطية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
الأخبار العالمية
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
اليوم 09:31
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات الأميركية الصينية
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©