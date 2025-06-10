الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مراسيم أميرية بشأن ترقية الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالشارقة

حاكم الشارقة
10 يونيو 2025 16:28

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عددا من المراسيم الأميرية بشأن ترقية الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بإمارة الشارقة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

 

شملت الترقيات 27 من كبار الضباط من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و6 من كبار الضباط من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و8 من كبار الضباط من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.

أخبار ذات صلة
198 ميدالية تايكواندو لـ «الشارقة للدفاع عن النفس»
ولي عهد الشارقة يكرم الفرق المشاركة في إخماد حريق ميناء الحمرية

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر قادة الهيئات النظامية بإمارة الشارقة قرارات تقضي بترقية عدد 745 من الضباط، وصف الضباط، والأفراد، بواقع 553 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و25 من العاملين في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و167 من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.

المصدر: وام
مراسيم
الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
علوم الدار
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
اليوم 16:32
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أرباحاً تاريخية غير مسبوقة
الرياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أرباحاً تاريخية غير مسبوقة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©