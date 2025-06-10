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خالد بن محمد بن زايد يستقبل المدير التنفيذي لشركة «بلاك روك»

خالد بن محمد بن زايد يستقبل المدير التنفيذي لشركة «بلاك روك»
10 يونيو 2025 19:58


استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، لاري فينك، المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك» المتخصِّصة في مجالات إدارة الاستثمارات والأصول.


جرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز التوجهات العالمية في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك الاستثمار المستدام، والصناديق الاستثمارية، إلى جانب سُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في تعزيز كفاءة وأداء قطاع إدارة الأصول واستجابته لمتغيّرات الأسواق المحلية والعالمية.

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حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
بلاك روك
شركة بلاك روك
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