الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تطور منظومة العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً شرطياً

شرطة دبي تطور منظومة العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً شرطياً
11 يونيو 2025 21:56

أكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن شرطة دبي تعتزم تطوير منظومة العمل في 13 مركزاً شرطياً موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة في الجانبين الجنائي والمروري، ويواكب تطلعات حكومة دبي في ترسيخ بيئة آمنة ومتكاملة.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء حارب الشامسي لمركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي، حيث اطلع على سير العمل والمبادرات الأمنية والتوعوية المنفذة، بحضور عدد من المسؤولين والضباط في شرطة دبي.
وأشار إلى أن منطقة نايف تُعد من أبرز المناطق التجارية الحيوية في الإمارة، لاحتوائها على عدد كبير من البنوك، ومحال الصرافة، والأسواق، والفنادق، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات شرطية عالية الكفاءة تلبي احتياجات المتعاملين، وتتماشى مع أفضل الممارسات.
واطلع اللواء الشامسي على المؤشرات الإستراتيجية لمركز شرطة نايف، وخططه ومبادراته لعام 2024، إضافة إلى مستوى التنسيق والتكامل بين المركز ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة الأخرى، وجهود الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تطلق الدورات الصيفية 30 يونيو و20% زيادة في المشاركة
«شرطة دبي» أقوى علامة شرطية في العالم
المصدر: وام
شرطة دبي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©