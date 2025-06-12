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علوم الدار

قرقاش: في عالمنا العربي والشرق الأوسط لا بديل عن الحلول الدبلوماسية

قرقاش
12 يونيو 2025 11:46

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، في عالمنا العربي والشرق الأوسط، حتى في أعقد القضايا حيث تراكمت الصراعات وكلفتها الباهظة.

وأكد معاليه أن الهدف  المشترك يجب أن يبقى ازدهار الشعوب وترسيخ الاستقرار.
وقال معاليه عبر منصة إكس: "في عالمنا العربي والشرق الأوسط، حيث تراكمت الصراعات وكلفتها الباهظة، لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، حتى في أعقد القضايا، بعيداً عن المواجهات وتداعياتها، هدفنا المشترك يجب أن يبقى ازدهار الشعوب وترسيخ الاستقرار".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشرق الأوسط
الدبلوماسية
أنور قرقاش
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