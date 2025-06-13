شرطة دبي تُحرر 28.027 مُخالفة عبور مشاة وتضبط 15.029 دراجة "سكوتر" خلال الـ 5 أشهر الماضية

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن سلوكيات العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية "السكوتر"، ساهمتا في تسجيل 13 حالة وفاة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، توزعت بين 9 حالات وفاة بسبب عبور المشاة من أماكن غير مُخصصة، و4 حالات ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للسكوتر، موضحاً أن معظم هذه الحوادث وقعت في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ما يؤكد خطورة هذه الممارسات على سلامة مُستخدمي الطريق.



وأشار إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حررت خلال الفترة ذاتها، 28,027 مخالفة عبور مشاة من أماكن غير مخصصة، بالإضافة إلى ضبط 15,029 دراجة "سكوتر"، نتيجة عدم الالتزام بقوانين السير، وقيادة الدراجة في أماكن غير مخصصة، أو من قِبل أشخاص غير مؤهلين، أو دون ارتداء معدات السلامة مثل الخوذة الواقية.



مُمارسات خطرة



وأوضح أن هذه الإحصائيات تعكس استمرار بعض الممارسات السلبية التي تشكل خطراً مباشراً على مُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، من أبرز التحديات التي تواجه السلامة المرورية، خصوصاً في المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان وحركة السير.

وقال "هذه الأرقام تعكس استمرار بعض الممارسات الخطرة التي تُعرّض حياة الأفراد للخطر، سواء من خلال تجاهل استخدام المعابر المخصصة للمشاة فقط، أو قيادة السكوتر في طرق غير مخصصة، أو من دون الالتزام بوسائل السلامة مثل ارتداء الخوذة. كما أن عددًا من المخالفات المسجلة شملت قيادة السكوتر من قبل أشخاص غير مؤهلين أو دون السن القانونية، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث".



السلامة مسؤولية مُشتركة



وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، تواصلان تنفيذ حملات توعوية ميدانية وتثقيفية لتعزيز الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب ومرتادي المناطق التجارية والسكنية، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة الأرواح.

وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن عدم الالتزام بالقوانين لا يقتصر أثره على الغرامات والمخالفات، بل قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، كما أظهرت الحوادث المؤسفة الأخيرة.

ودعا أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باستخدام الجسور والمعابر المخصصة للمشاة، واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام الدراجات الكهربائية، بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية ويحفظ الأرواح.



طرق الإبلاغ



كما ناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع إلى التعاون مع رجال الشرطة عبر الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخاطئة من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو التواصل عبر الرقم المجاني 901 ضمن مبادرة "كلنا شرطة"، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.