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علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة

عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة
15 يونيو 2025 00:24

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واستعرض سموه، خلال هذه الاتصالات، مع كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في جمهورية العراق، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية في جمهورية قبرص، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين، تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وسبل تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
كما تناولت الاتصالات أهمية حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل عن كثب من أجل إرساء الأمن والسلم الإقليميين.

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المصدر: وام
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