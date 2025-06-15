أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة "صيفنا مرن" على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وبحسب تقدير كل جهة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة اعتباراً من 1 يوليو المقبل وحتى 12 سبتمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الظروف المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي على جودة وكفاءة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.



وأظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين جودة بيئة العمل، كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا وسعادة الموظفين إلى نسبة ناهزت 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسنًا ملحوظًا في أداء تلك الجهات. وتأتي المبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات "عام المجتمع"، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، من خلال توفير بيئة عمل مرنة وداعمة تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع. وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة "صيفنا مرن" تجسّد التوجه الإستراتيجي لحكومة دبي القائم على جعل الإنسان محور السياسات الحكومية، وقال " تعكس هذه المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلًا مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن معًا".

وأضاف أن تعميم المبادرة يأتي في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، وفي إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة عمل حكومي متقدمة تستند إلى التوازن بين الكفاءة المؤسسية والرفاه الإنساني، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان.

وأشارت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الإثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من الساعة 7:30 إلى الساعة 12 بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد 8 ساعات من الإثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل 7 ساعات من الإثنين إلى الخميس، و4.5 ساعة يوم الجمعة.