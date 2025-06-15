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حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والقمزي والشامسي

حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والقمزي والشامسي
15 يونيو 2025 18:50

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بن حميد النعيمي، مساء اليوم، بقاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجليه سعود، على كريمة محمد أحمد ظاعن القمزي، وسلطان على كريمة سيف سالم راشد الشامسي.

وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات إلى العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حاكم أم القيوين
أفراح النعيمي
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