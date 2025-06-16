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محمد الشرقي يطّلع على الخطط  والمشاريع التطويرية لبلدية دبا الفجيرة

محمد الشرقي يطّلع على الخطط  والمشاريع التطويرية لبلدية دبا الفجيرة
16 يونيو 2025 19:10

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا.

اطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز المشاريع التنموية والخدمات التي تقدمها بلدية دبا الفجيرة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية مواصلة العمل في المشاريع التطويرية، والعمل وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق الاستدامة الشاملة، وتوفير بيئة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الإمارة.

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وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مختلف المشاريع التنموية وخدماتها في الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والنمو الاقتصادي، وترسيخ ركائز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو الريادة والتميز إقليمياً وعالمياً.

وقدّم المهندس حسن سالم اليماحي، شكره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل بكل جد لتحقيق أفضل النتائج وتلبية تطلعات المجتمع في منظومة عمل متكاملة ومتميزة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
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