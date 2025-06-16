سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة

الشارقة (وام)



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بالجامعة دفعة ربيع 2025، البالغ عددهن 566 خريجة، وذلك بقاعة المدينة الجامعية.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة وجه خلالها شكره لسمو رئيس جامعة الشارقة على تشريفه وحضوره حفل التخرج، ودعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لمسيرة الجامعة وطلبتها، وهنأ خريجات درجة البكالوريوس وذويهن، مشيراً إلى أنه يوم قطاف ثمار العلم، الذي لم يكن ليتحقق إلا بإيمانهن برسالة العلم والتحصيل، وإصرارهن على بلوغ القمة، ودعم أسرهن، وأساتذتهن الأفاضل، وجامعة لم تبخل عليهن بشيء.

وألقت الخريجة حفصة عبد الناصر عمر، من كلية الهندسة، كلمة الخريجات.

وسلم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشهادات للخريجات من جميع برامج البكالوريوس، مباركاً سموه للخريجات، ومتمنياً لهن التوفيق في حياتهن المقبلة.