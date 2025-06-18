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علوم الدار

"تحقيق أمنية" تُسعد طفلاً بمنحه صقراً يحقق حلم طفولته

"تحقيق أمنية" تُسعد طفلاً بمنحه صقراً يحقق حلم طفولته
18 يونيو 2025 13:37

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، للطفل عبدالله البالغ من العمر 15 عاماً أمنيته بالحصول على صقر يعتني به ويربيه، في موقف إنساني غامر نظّمته المؤسسة بالتنسيق مع عائلته في المنزل.

وقدمت المؤسسة للطفل عبدالله صقره الخاص، وسط تصفيق أسرته وفرحة غامرة؛ حيث عبّر عن امتنانه للمؤسسة التي تحقّقت من خلالها أمنيته التي رافقته منذ الصغر، مؤكداً: "سأهتم بصقري وأرعاه بكل حب، وأتعلّم كيف أكون صقّاراً حقيقياً، هذا أسعد يوم في حياتي".

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، إن المؤسسة تسعى لرسم الأمل وإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، لا سيما أولئك الذين يواجهون تحدّيات صحية صعبة، مشيراً إلى أن أمنية عبدالله كانت فريدة وتعكس شغفه، ومؤكدا أن المؤسسة ستمضي قُدماً في تنفيذ رسالتها الإنسانية النبيلة وتحقيق المزيد من الأمنيات.

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