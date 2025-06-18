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علوم الدار

منصة «بناء» تختصر رحلة ترخيص الفلل والفحص الافتراضي نهاية العام

منصة «بناء» تختصر رحلة ترخيص الفلل والفحص الافتراضي نهاية العام
18 يونيو 2025 19:40

أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن المنصة الرقمية «بناء» التي تم إطلاقها على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، تمثل خطوة جديدة نحو تسريع إجراءات ترخيص الفلل السكنية، من خلال تقنيات رقمية متقدمة تعزز كفاءة مراجعة الطلبات، وترفع من مستوى الشفافية بين مختلف الأطراف المعنية.
وقال عبدالله البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن المنصة تتيح للمتعاملين من مواطنين ومهندسين واستشاريين ومقاولين متابعة مراحل الطلب بشكل مباشر، من خلال تقارير فورية توضح التحديات والملاحظات، وتظهر الجهة التي لديها الطلب حالياً، وعدد الأيام المستغرقة في كل مرحلة، بما يسهم مستقبلاً في تسريع إنجاز المعاملات.
وأضاف أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير خاصية جديدة ضمن المنصة تعتمد على الواقع الافتراضي، تتيح تنفيذ الفحص الفني للفلل السكنية عن بعد، باستخدام تقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع تفعيل هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المنصة تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراجعة مخططات البناء، ما يساهم في تقليص مدة الانتظار بنسبة تفوق 70%، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الفلل السكنية، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي شهدت، خلال العام الماضي، تنفيذ أكثر من 11 ألف فيلا سكنية، من بينها مشاريع تضمنت فقط خدمات البنية التحتية، ويتكفل المواطن ببنائها ذاتياً.
وأوضحت المهندسة مريم المهيري، رئيس قسم تطوير الأعمال والأنظمة بالإنابة في الدائرة، أن تطوير المنصة استند إلى مراجعة شاملة لرحلة الترخيص، حيث تم تقليص متوسط المدة المتوقعة من 38 يوماً إلى 10 أيام، وخفض عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 28%، وتقليل نقاط التواصل بنسبة 40%، كما تم إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تقليل وقت مراجعة الطلبات بنسبة تصل إلى 27%.

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المصدر: وام
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