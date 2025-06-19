"صحة أبوظبي" تطلق برنامجًا مبتكرًا لإدارة الوزن والحد من الأمراض المزمنة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، البرنامج الشخصي الشامل لإدارة الوزن، الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تمكين الأفراد من تحسين نمط حياتهم، والوقاية من الأمراض المزمنة، ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للوزن وتعزيز نمط الحياة النشط، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

يجمع البرنامج بين الأدوات الرقمية، والدعم السريري، ونموذج مبتكر للتعويضات المالية، مما يوفر للمشاركين خطة صحية شخصية وشاملة تواكب احتياجاتهم وتدعم تحقيق نتائج مستدامة، وصولاً إلى تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، في خطوة تعكس التزام أبوظبي بالابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية الوقائية الشخصية.

يوفر البرنامج للمؤهلين من حاملي بطاقة ثقة والذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكثر، ويعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، خطة صحية شاملة وشخصية، تشمل الكشف المبكر، والدعم السلوكي، والتدخلات السريرية بحسب الحاجة الطبية، إضافة إلى متابعة طويلة الأمد لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تركيزنا لا ينصب على إدارة الوزن فقط، بل على الصحة بشكل عام. يدعم هذا البرنامج رؤيتنا نحو مجتمع نشط وواعٍ صحياً يُمكّن الأفراد من خلال حلول علمية وشخصية. فإدارة الوزن لا يمكن أن تعتمد على نهج واحد للجميع. ولهذا، صممنا البرنامج ليقدم لكل فرد برنامجاً مصمماً بحسب احتياجاته لتمكينه من تحقيق نتائج ملموسة ترفع من جودة حياته».

يوفر البرنامج للأفراد المؤهلين خطة صحية شاملة ومخصصة حسب احتياجات كل فرد، تشمل الفحص الاستباقي، وبرنامج دعم الصحة السلوكية، والتدخلات السريرية عند الحاجة، بالإضافة إلى خطة دعم طويلة الأمد لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

الفحص الاستباقي لتقييم المؤشرات الصحية والتمثيل الغذائي وتحديد عوامل الخطورة المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة مبكراً. الدعم السلوكي والشخصي لنمط الحياة:

يبدأ البرنامج بخطة مدتها 16 أسبوعًا، قابلة للتمديد لأكثر من عام، ويقدّم دعماً سلوكياً، لتغير نمط الحياة، ورعاية طبية مخصصة، بناءً على احتياجات كل مشارك. وتشمل الخطة تدريبًا فرديًا، وتوجيهات في التغذية والنشاط البدني، إلى جانب متابعات دورية من خلال تطبيق الصحة الرقمية «صحتنا».

تدخلات سريرية وعلاجية:

تشمل الأدوية عند الحاجة وتحت إشراف طبي دقيق لضمان الأمان والفعالية. خطة دعم مستدامة تشمل المتابعة الغذائية والبدنية، والتقييم الصحي المستمر، وخطط طبية للانتقال الآمن من العلاج السريري إلى أسلوب حياة صحي مستدام.

ويُعد تطبيق «صحتنا» المنصة الرقمية الرئيسية للبرنامج، حيث يُمكّن المشاركين بالتعاون مع مقدمي الرعاية من تتبع مؤشراتهم الصحية بشكل شامل، بما في ذلك النشاط البدني، وصحة القلب، والنوم، ومستويات التوتر، مما يعزز تبني عادات صحية مستدامة.

وأضاف الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «ندرك أن فقدان الوزن أو زيادة النشاط البدني ولو بشكل طفيف يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وغالبًا ما تفتقر الأنظمة الصحية التقليدية إلى مسارات واضحة للأطباء لدعم مرضاهم في تبني نمط حياة نشط يدعم العادات الصحية. وهنا، يأتي دور البرنامج في سد هذه الفجوة وتمكين أفراد المجتمع من إدارة صحتهم بفعالية وتحسين جودة حياتهم».