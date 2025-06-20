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رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا سلمها عبدالله بن زايد

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا سلمها عبدالله بن زايد
20 يونيو 2025 10:34

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

سلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبي البلدين.

كما ناقش سموه ومعالي رئيس الوزراء الكندي، مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء، بما يواكب تطلعات البلدين المستقبلية ويدعم جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وتطرق سموه إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
عبدالله بن زايد
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