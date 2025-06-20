برعاية منصور بن زايد.. تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمع الشارقة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، يوم أمس، حفل تخريج 149 طالباً وطالبة من دفعة عام المجتمع 2025 من «مدارس الإمارات الوطنية» بمجمع الشارقة.

وأكّد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جعل من «مدارس الإمارات الوطنية» نموذجاً تعليمياً رائداً يُسهم في بناء جيل فخور بهويته ومؤهّل لمواكبة التطورات العلمية.

وأشار معاليه إلى التطور النوعي للمدارس، مؤكدًا أن «مدارس الإمارات الوطنية» تُسجّل كل يوم نقلات نوعية في مسيرتها الأكاديمية والمجتمعية، ونجحت في توفير بيئة تعلُّم مُتميّزة من خلال ما توفِّره من كوادر أكاديمية وإدارية من مختلف دول العالم، إضافةً إلى اهتمامها بالمرافق التعليمية والبنية التحتية المتطورة، وتعزيزها الشراكة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية، ما يجعل تجربة التعليم في أروقة المدارس ثرية وجديرة بالدراسة والاقتداء.

وأشاد معاليه بخريجي الدفعة السادسة لمجمع الشارقة، معبرًا عن اعتزازه بجهودهم المتميّزة خلال سنوات الدراسة، وداعيًا الجميع إلى مواصلة التقدّم لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتطور، بما يُلبّي متطلّبات التنمية الشاملة.

من جانبها تقدّمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالتهاني والتبريكات إلى الخريجين، مؤكدةً أن كل خريج يمثّل استثمارًا قيمًا في مسيرة استشراف مستقبل دولة الإمارات.

وقالت معاليها: «لقد سُررت بتكريم الخريجين خلال هذا الحفل الذي يُقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو ما يُجسّد إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالمعرفة والابتكار من أجل تأهيلهم وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية».

وتوجّهت معاليها للخريجين قائلة: «مع أولى خطواتكم نحو مستقبلكم الواعد، اعلموا أنكم أبطال الفصل القادم في مسيرة أمتنا. كلّي ثقة بأنكم ستحملون رؤية وطنكم نحو الأمام، وستُسهمون بفاعلية في بناء مستقبل مستدام يرتبط فيه التقدّم بالمسؤولية البيئية، وفي ظل التحديات العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي، أنتم المحرك الرئيس الذي لا غنى عنه لتحقيق طموحاتنا التي لا سقف لها، وإن جهودكم ونجاحاتكم سترسم الطريق للأجيال المُقبلة لاستكمال مسيرة التقدّم والازدهار. أدعوكم لتكونوا سفراء الابتكار والاستدامة لدولة الإمارات، وأن تكونوا القادة أصحاب الرؤية الذين يفخر بهم الوطن، وتُترجم من خلالكم طموحات وتطلّعات قيادة وشعب الإمارات».

من جانبه، رحّب لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، بالضيوف في حفل التخرّج، وأوضح أن دفعة 2025 هي الأكبر في تاريخ المدارس، حيث تضمّ 930 خريجًا وخريجة من مختلف المجمعات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وأضاف أن «مدارس الإمارات الوطنية»، التي تأسست برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، تطورت لتُصبح منارةً للتميّز التعليمي، وقد رفدت المجتمع وسوق العمل بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة يواصلون خدمة الوطن.

وأعرب الطالب حمد محمد بن حريمل، في كلمة ألقاها نيابةً عن الخريجين، عن أهمية هذه المرحلة التي يختتمون فيها مسيرة دراسية مليئة بالإنجازات، مؤكدًا تطلّعهم إلى مرحلة جديدة من العطاء لخدمة الوطن والقيادة، متسلّحين بالعلم والمعرفة لمواكبة المستقبل.

في الختام، قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بتكريم الخريجين، كما قُدّمت هدية تذكارية لمعاليها من «مدارس الإمارات الوطنية»، وتمّ التقاط صورة جماعية للخريجين بحضور أعضاء من مجلس إدارة المدارس.

يُذكر أنه تم افتتاح مجمع الشارقة في سبتمبر 2015، وتُعدّ برامجه الأكاديمية مرخصة بالكامل لجميع المراحل كمدرسة بكالوريا دولية (IB)، حيث يبلغ عدد طلبة المجمع حاليًا 2300 طالب وطالبة من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر، وقد بلغ عدد الخريجين فيه 611 خريجًا وخريجة، وهي الدفعة السادسة منذ تأسيسه، ويفخر المجمع بمشاركاته المتعدّدة في الفعاليات والأنشطة التربوية والفنية، وحصوله على عدد من الجوائز في المجالات الأكاديمية والرياضية.