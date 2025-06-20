«أبوظبي للسلم» يستعرض إعلان مراكش في ضوء الرؤية الإماراتية

روما (الاتحاد)

ألقى الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، كلمة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بمقر البرلمان الإيطالي في العاصمة روما، وذلك في جلسة خاصة بعنوان: «دروس من إعلان مراكش: دعم حقوق الأقليات الدينية»، نظمتها البرلمانات العالمية بالتعاون مع منظمة «أديان من أجل السلام»، ومنتدى أبوظبي للسلم، وشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين.

واستعرض الشيخ المحفوظ بن بيه في كلمته، الأهمية التاريخية لإعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، واصفاً إياه بوثيقة مفصلية في مسار ترسيخ مبادئ المواطنة الكاملة والتعددية الدينية ضمن الدولة الوطنية المعاصرة. وأشار إلى أن الإعلان، الذي صدر سنة 2016 بمبادرة من منتدى أبوظبي للسلم، وبشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مثّل لحظة فارقة في علاقة الدولة بالمكوّنات الدينية المختلفة، مستنداً إلى نصوص واضحة من الشريعة الإسلامية وإرث العهد النبوي، داعياً إلى إعادة إحياء مبدأ المواطنة العادلة التي تساوي بين جميع المواطنين من دون تمييز ديني أو عرقي.