الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الصناعة الكندية

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الصناعة الكندية
21 يونيو 2025 08:49

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميلاني جولي، وزيرة الصناعة والوزيرة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية الكندية لمناطق كيبيك.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كندا، بحث علاقات الصداقة بين البلدين وأطر التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما الصناعية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة المتجددة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، انطلاقاً من العلاقات الإماراتية الكندية المتميزة، وكذلك ما يزخر به هذا القطاع من فرص متنوعة وجاذبة تدعم التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري مبعوث سمو وزير الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم الأب وتعزز مكانة الأسرة
«زايد العليا» تحتفي بعيد الأب برسائل مؤثرة
المصدر: وام
كندا
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©