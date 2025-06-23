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«الوطنية لحقوق الإنسان» و«لجنة الميثاق العربي» تبحثان التعاون

«الوطنية لحقوق الإنسان» و«لجنة الميثاق العربي» تبحثان التعاون
23 يونيو 2025 16:24

بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بآليات تنفيذ «الميثاق»، والدفع قدماً بالجهود المؤسسية نحو تبني أفضل الممارسات في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.

جاء ذلك خلال استقبال مقصود كروز، رئيس الهيئة، وفداً من اللجنة ترأسه رئيسها المستشار محمد الشحي.

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واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول أبرز مهام الهيئة واختصاصاتها بصفتها جهة وطنية مستقلة، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

المصدر: وام
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
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