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محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيد الله

محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيد الله
23 يونيو 2025 18:16

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد إبراهيم عبيد الله.
وقال سموه، على منصة "إكس": "رحم الله محمد إبراهيم عبيد الله .. أحد رجال الإمارات المخلصين .. ورجل اقتصاد وأعمال .. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير .. وسيرته في مجال العمل الإنساني .. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية .. وبناء المساجد .. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ذهب الجسد .. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس .. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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