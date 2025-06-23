عبدالله بن زايد يستقبل وفد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، وفد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ضم الوفد كلاً من: معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي السيد أحمد بن سلمان بن جبر المسلم، رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في مملكة البحرين الشقيقة، وسعادة يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة.

ورحب سموه بالوفد، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

واستعرض سموه مع وفد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطورات الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين.